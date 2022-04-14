Beşiktaş’ta rota Patric

LAZİO ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Patric, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah beyazlıların 28 yaşındaki oyuncu için sezon sonu masaya oturacağı bildirildi. Normalde bu sezon maaş politikasında 2.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemeyen Beşiktaş'ın bu oyuncuyla savunma hattını güçlendirmeyi planladığı öğrenildi. Tuttomercato sitesi ise Trabzonspor'un da Patric ile ilgilendiğini öne sürdü. Siyah-beyazlılar Sörloth için de gözünü kararttı. Beşiktaş, Norveçli isim için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir transfer bedeli ödemeye hazır.

BENJAMİN TETTEH GÜNDEMDE

Beşiktaş Sörloth'un transferinin olmaması halinde alternatif ismi de belirledi. Küme düşen Malatyaspor'un golcüsü Benjamin Tetteh takibe alındı. Bu arada Torino, Ersin Destanoğlu için nabız yoklamıştı. İtalyan takımı, Ersin'i yeniden gündemine aldı. Genç kaleciyi bir kez daha scout ekipleriyle incelemeye alan Torino, son olarak Alanyaspor maçını izlemeye geldi.