Cornelius’un gözü zirvede

TRABZONSPOR'UN golcü oyuncusu Andreas Cornelius, ülkesi Danimarka'dan sonra Türkiye'de kendini buldu. Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarında aradığını bulamayan Cornelius, Trabzonspor formasıyla önemli bir çıkış yakalarken gol krallığı iddiasını da sürdürüyor. Türkiye'yi tercih eden Cornelius 13 gole ulaştı. Ülkesi Danimarka'nın Kopenhag takımıyla attığı 18 golün ardından en parlak dönemini Türkiye'de Trabzonspor forması altında geçiren 29 yaşındaki forvet, şampiyonlukla birlikte gol krallığı heyecanını da bordo-mavili takımdaki ilk senesinde yaşamayı arzuluyor.

15 GOLLÜ EL KAABİ ZİRVEDE

Gol krallığı yarışında bu sezon birçok oyuncu iddialı durumda bulunuyor. Hatayspor'dan El Kaabi 15 golle ilk sırada yer alırken bu oyuncuyu 14 golle Beşiktaş'tan Michy Batshuayi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok takip ediyor. Arkalarından ise 13 golle Cornelius, Pesic ve Pohjanpalo geliyor. Trabzonspor-Fatih Karagümrük müsabakası aynı zamanda gol krallığı yarışında iddiası bulunan Cornelius ile Pesic'i de karşı karşıya getirecek.