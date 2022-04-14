Denizlispor’da Stackhowiak’ın affı gündemde

ALTAŞ Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ın affı gündeme geldi. Kaleci Abdulkadir Sünger'in Tuzlaspor maçında hatalı goller yemesi sonrası yeşil-siyahlı yönetim konuyu masaya yatırdı. Samsunspor maçı sonrası soyunma odasında genel menajer Özhan Çetin'e sarfettiği küfürlü sözler nedeniyle teknik direktör Mesut Bakkal'ın isteği ile yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve ülkesine dönen Polonyalı file bekçisinin affı konuşulmaya başlandı.

35 yaşındaki tecrübeli kaleciye alacağı olan 17 bin Euro hesabına yatırıldı. Yeşil-siyahlı yönetim şimdi de teknik direktör Mesut Bakkal ve menajer Özhan Çetin'i bu konuda iknaya hazırlanıyor. Bu sezon 20 maçta oynayan kaleci Adam, 1755 dakika süre aldı. Süper Lig'e çıkılan sezonda 32, Süper Lig'deki ilk sezonda 26 maçta oynayan Stackhowiak, toplam 78 maçta yeşil-siyahlı kaleyi korudu. ■ SEBAHATTİN ALP

HEDEFE KİLİTLENDİLER

TUZLASPOR yenilgisini telafi etmek isteyen Altaş Denizlispor, yarın oynayacakları Keçiörengücü maçına odaklandı. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın Tuzlaspor maçı kadrosunda revizyona gideceği taktiksel antrenmanlarda ortaya çıktı. Lopes, Oğuz Yılmaz, Özer Özdemir ve İlhan Depe'nin Ankara'daki maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Horoz'da, Emre Sağlık, Djedje, Aissati ve Leo'nun kulübeye çekilmesi gündemde.