Göztepe’de ikinci yolcu Nwobodo

SÜPER Lig'de küme düşme sınırındaki Göztepe'de ayrılıklar devam ediyor. Geçen hafta Cherif Ndiaye'yi Çin temsilcisi Shanghai Port'a satan İzmir ekibinde transferin gözde isimlerinden Obinna Nwobodo da takımdan ayrıldı.

Kendisiyle ara transfer döneminde de ilgilenen Amerika Birleşik Devletleri ekibi Cincinnati'den gelen teklifi kabul ettiğini açıklayan Nijeryalı futbolcu, "Ligin ilk yarısından itibaren birçok kulüp bana transfer teklifinde bulundu. Devre arasında ABD'den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe Kulübü'ne ve taraftarına minnet borçluyum" dedi. Geçen sezon Macaristan'ın Ujpest takımından transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde 31, bu sezon ise 29 müsabakaya çıktı.