İzmir kritik virajda

1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Altınordu ve Menemenspor kalan maçlarına diken üstünde çıkacak. İki İzmir temsilcisi ligde bitime 7 hafta kala hem Play-Off'u zorlayan hem de ateş hattından çıkmaya çalışan takımlara karşı mücadele verecek. Ligde üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra zorlu Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu, son 5 haftanın en çok puan toplayan takımı oldu. Kümede kalma umutlarını sürdüren kırmızı-lacivertliler, bu periyotta 13 puan toplayarak son haftaların flaş ekibi olmayı başardı. Düşme hattının 2 puan üstünde yer alan 35 puanlı Altınordu, son 6 hafta kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.
KAYBEDERLERSE YANACAKLAR
Son olarak evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Menemenspor, bu hafta küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor deplasmanına çıkıp diğer hafta da düşme hattındaki Kocaelispor'la evinde karşı karşıya gelecek. ■ BERKE ÖZBAY
KALAN MAÇLAR ALTINORDU
MANİSA FK
ANKARAGÜCÜ (D)
SAMSUNSPOR (D)
KOCAELİSPOR (D)
BALIKESİRSPOR
BOLUSPOR (D)
KALAN MAÇLAR MENEMENSPOR
BALIKESİRSPOR (D)
KOCAELİSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ (D)
TUZLASPOR
DENİZLİSPOR (D)
GENÇLERBİRLİĞİ
BURSASPOR (D)