İzmir kritik virajda

1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Altınordu ve Menemenspor kalan maçlarına diken üstünde çıkacak. İki İzmir temsilcisi ligde bitime 7 hafta kala hem Play-Off'u zorlayan hem de ateş hattından çıkmaya çalışan takımlara karşı mücadele verecek. Ligde üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra zorlu Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu, son 5 haftanın en çok puan toplayan takımı oldu. Kümede kalma umutlarını sürdüren kırmızı-lacivertliler, bu periyotta 13 puan toplayarak son haftaların flaş ekibi olmayı başardı. Düşme hattının 2 puan üstünde yer alan 35 puanlı Altınordu, son 6 hafta kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.

KAYBEDERLERSE YANACAKLAR

Son olarak evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Menemenspor, bu hafta küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor deplasmanına çıkıp diğer hafta da düşme hattındaki Kocaelispor'la evinde karşı karşıya gelecek. ■ BERKE ÖZBAY

KALAN MAÇLAR ALTINORDU

MANİSA FK

ANKARAGÜCÜ (D)

SAMSUNSPOR (D)

KOCAELİSPOR (D)

BALIKESİRSPOR

BOLUSPOR (D)

KALAN MAÇLAR MENEMENSPOR

BALIKESİRSPOR (D)

KOCAELİSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ (D)

TUZLASPOR

DENİZLİSPOR (D)

GENÇLERBİRLİĞİ

BURSASPOR (D)