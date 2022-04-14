  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İzmir kritik virajda

İzmir kritik virajda

Spor Toto 1. Lig’de kümede kalmaya çalışan Altınordu ile Menemen kalan 7 haftada Play-Off ve düşme hattındaki rakipleriyle oynayacak

14.4.2022

İzmir kritik virajda

1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Altınordu ve Menemenspor kalan maçlarına diken üstünde çıkacak. İki İzmir temsilcisi ligde bitime 7 hafta kala hem Play-Off'u zorlayan hem de ateş hattından çıkmaya çalışan takımlara karşı mücadele verecek. Ligde üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra zorlu Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu, son 5 haftanın en çok puan toplayan takımı oldu. Kümede kalma umutlarını sürdüren kırmızı-lacivertliler, bu periyotta 13 puan toplayarak son haftaların flaş ekibi olmayı başardı. Düşme hattının 2 puan üstünde yer alan 35 puanlı Altınordu, son 6 hafta kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.

KAYBEDERLERSE YANACAKLAR
Son olarak evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Menemenspor, bu hafta küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor deplasmanına çıkıp diğer hafta da düşme hattındaki Kocaelispor'la evinde karşı karşıya gelecek. ■ BERKE ÖZBAY

KALAN MAÇLAR ALTINORDU

MANİSA FK
ANKARAGÜCÜ (D)
SAMSUNSPOR (D)
KOCAELİSPOR (D)
BALIKESİRSPOR
BOLUSPOR (D)

KALAN MAÇLAR MENEMENSPOR

BALIKESİRSPOR (D)
KOCAELİSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ (D)
TUZLASPOR
DENİZLİSPOR (D)
GENÇLERBİRLİĞİ
BURSASPOR (D)

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA