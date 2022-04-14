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Haberler Spor Manisa Futbol’da Ozegovic sevinci

Manisa Futbol’da Ozegovic sevinci

14.4.2022

Manisa Futbol’da Ozegovic sevinci

SPOR Toto 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmasında 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda saat 16.00'da Altınordu'yla karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü'nde, Ognjen Ozegovic sevinci yaşanıyor. Samsunspor mücadelesinin 28. dakikasında kendini fena hisseden ve maça devam edemeyen 28 yaşındaki Sırp forvetten iyi haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ognjen Ozegovic, Yılport Samsunspor karşılaşmasında baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkmıştır. Oyuncumuz iki günlük dinlenme sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamıştır" denildi. Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen, 9 maçın 8'inde banko oynayan Ozegovic, 598 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Öte yandan kaptan Nizamettin Çalışkan takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor. ■ BERKE ÖZBAY

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