Merkezefendi evinde dağıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, evinde üst üste 4. yenilgisini zirve yarışı veren Anadolu Efes karşısında erteleme maçında aldı: 65-80. Maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, ilk periyodu 22-11, ilk yarıyı 41-37, üçüncü periyodu da 63-49 önde tamamladı. Bu skorla Merkezefendi, ligdeki ilk yılında son 2 haftaya 27 maçta 8 galibiyetle düşme korkusunu üzerinden atamadan girdi.

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