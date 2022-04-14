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Haberler Spor Merkezefendi evinde dağıldı

Merkezefendi evinde dağıldı

Denizli ekibi, erteleme maçında Anadolu Efes’e farklı yenildi, düşme korkusunu üstünden atamadı

14.4.2022

Merkezefendi evinde dağıldı
ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, evinde üst üste 4. yenilgisini zirve yarışı veren Anadolu Efes karşısında erteleme maçında aldı: 65-80. Maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, ilk periyodu 22-11, ilk yarıyı 41-37, üçüncü periyodu da 63-49 önde tamamladı. Bu skorla Merkezefendi, ligdeki ilk yılında son 2 haftaya 27 maçta 8 galibiyetle düşme korkusunu üzerinden atamadan girdi.
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