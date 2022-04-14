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Haberler Spor Paixao tribüne oynuyor

Paixao tribüne oynuyor

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, “Ben yardıma hazırım” diyen Marco Paixao ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Antalya maçı öncesinde futbolcuyla toplantı yaptığını belirten Üzümcü, 'Paramı almadan oynamam' dedi. Bize yardım etmedi" şeklinde konuştu

14.4.2022

Paixao tribüne oynuyor

Süper Lig'de kümede kalma adına büyük mücadele veren ve Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasıyla yeni başkanı arayan Altay'da bir yandan da Paixao kaosu yaşanıyor. Sportif direktör Tuna Üzümcü, kadro dışı kalmasının ardından yaptığı açıklamayla siyahbeyazlı ekibe"Yardım etmeye hazırım" mesajı gönderen Portekizli futbolcu ile Antalyaspor maçı öncesi toplantı yaptığı ancak oynamayı kabul etmediğini kaydederek sert açıklamalarda bulundu.

40 DAKİKA GÖRÜŞMÜŞ
Üzümcü, Paixao ile Antalyaspor maçından önce yaklaşık 40 dakikalık bir görüşmede bulunduğunu ancak Portekizli oyuncunun oynamak istemediğini belirtirken, "Oynaması için ikna etmeye çalıştım. Fakat 'Paramı almadan oynamam' dedi ve ısrarla oynamak istemediğini kaydederek bize yardım etmedi. Atacağı 1 gol ligde kalmamız için büyük önem taşıyordu. Yaptığı açıklamayla tribünlere oynuyor. Senelerce bu kulüpte büyük başarılara imza atmış bir futbolcunun bu şekilde davranması büyük talihsizlik" dedi.

Yönetimin af düşünmediği ve Altay'la sözleşmesi Haziran ayında bitecek 37 yaşındaki forvetle iplerin kopma noktasına geldiği belirtildi.

THACİANO 11'E DÖNÜYOR
ALTAY'DA kart cezası nedeniyle Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyen orta alan oyuncusu Thaciano cumartesi günü İzmir'de oynanacak Başakşehir maçıyla formasına kavuşacak. Adana deplasmanında 26 yaşındaki Brezilyalı'nın yerine Ceyhun Gülselam'a görev veren teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun, Thaciano'nun cezasını tamamlamasıyla birlikte Ceyhun'u yedek kulübesine çekmesi beklenirken Poko-Thaciano ikilisiyle sahaya çıkacağı öğrenildi.

KASAPOĞLU KARAR VERECEK
ALTAY'DA başkan adaylığı için ilk olarak Yeni Asır'a konuşan Mutlu Kasapoğlu göreve talip olup olmama konusundaki kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Kasapoğlu, "Ortada yüklü bir borç miktarı var. Divan, 350 milyon TL civarı bir borç açıkladı. Rakam biraz daha fazla da olabilir. Borcun yönetilebilirliğini ve finansman kaynaklarını değerlendirip karar vereceğiz" dedi.

■ BERKE ÖZBAY

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