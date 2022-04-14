Yeni başkanın derdi büyük

G.Saray'da Başkan Burak Elmas'ın idari olarak ibra edilmemesinin ardından gözler ay sonunda gerçekleşecek seçime çevrildi. Başkanlık için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını koyarken kim seçilirse seçilsin yeni yönetimi zor günler bekliyor. Öncelikle teknik direktör konusunu masaya yatıracak olan yeni yönetim hangi futbolcularla yola devam edeceğine karar verecek. Domenec Torrent takımın başında kalsa da çoğu oyuncunun üstünü çizdiği konuşuluyor.

OYUNCULARA BORÇ ÇOK

Takımdaki yabancı oyunculardan Morutan, Nelsson ve Cicaldau'nun tamamlanmayan bonservis ödemeleri dışında 3-4 ay geriden gelen transfer taksitleri de dikkat çekerken Temmuz ayına kadar yapılması gereken 600 milyon TL'lik ödeme olduğu konuşuluyor. Ayrıca Bankalar Birliği'ne söz verilen ilk taksidin ödemesi de yaz aylarında yapılacak. Bu ödemenin de 200 milyon TL olduğu biliniyor.

BARIŞ İÇİN OYNAYACAKLAR

G.Saray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla bugün İstanbul'da özel bir maç yapacak. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadelenin GS TV'den de canlı yayımlanacağı kaydedildi. Bu anlamlı karşılaşmanın bilet fiyatlarının 25 ile 100 lira arasında değiştiği duyuruldu. Mücadelenin geliri, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara bağışlanacak.