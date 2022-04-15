57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışan Sakarya BŞB Pro Team'in Ukraynalı bisikletçileri Mykhaylo Kononenko ile Vitaliy Buts Rusya'nın başlattığı savaşın bir an önce bitmesini bekliyorlar. Ukrayna'da durumun çok kötü olduğunu belirten sporcular Türkiye'nin desteğini ve yardımlarını herkesin gördüğünü dile getirdi.

Kononenko, "Geceleri uyuyamıyordum. Ben Türkiye'deydim ama ailem oradaydı. Çok kötü durumdalar, aklımız orada ama ayaklarımız burada. Her gün bomba atıyorlar, çok kötü durum şu anda" dedi. TUR'un iyi geçtiğini belirten Kononenko, "Türk takımıyız, bizim için önemli yarış" diye konuştu. Buts ise "Türkiye'ye dönmem çok zorlu geçti ama Allah'a şükür dönebildim. Ailemi de getirebildim ama yine de aklımız Ukrayna'da" dedi.