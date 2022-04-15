Arkas bayramı

İZMİR'DE erkek voleybolunun lokomotif kulübü Arkas Spor, Axa Sigorta Kupa Voley Finali'nde G.Saray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek 11 yıl sonra kupayı müzesine götürdü. Daha önce 2009 ve 2011'de 2 kez bu kupayı kaldıran mavi-beyazlılar, 3. kez hedefe ulaştı ve koleksiyonuna 8. kupayı ekledi. Arkas, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı da kazandı. İzmir ekibi ligde şampiyonluğa ulaşırsa Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

G.Saray, maçın ilk setinde skorun tabelaya yanlış yansıtıldığı gerekçesiyle maçın hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunacak. Aslan, ilk sette 19-17 önde olduğu sırada Arkas'ın bulduğu sayı sonrasında 19-18 olması gereken skorun tabelaya 19-19 olarak yansıtıldığını kaydetti.