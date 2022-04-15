Buca’da deprem

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci sıradaki yerinden üst üste aldığı kötü sonuçlarla 5. sıraya kadar gerileyen Bucaspor 1928'de 5 oyuncu kadro dışı kaldı. İzmir temsilcisinde başkan Cihan Aktaş'ın talimatıyla stoper kaptan Gökhan Köseoğlu, sol bek Ahmet Aktaş, ön libero Osman Işıklı, devre arası 1461 Trabzon'dan kadroya katılan sol kanat Ahmet Sun ve Şanlıurfaspor'dan transfer edilen kaleci Murat Demir'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüp, dün sosyal medya hesaplarından bir bilgilendirme mesajı yayımlayarak 5 futbolcunun başkan Cihan Aktaş'ın talimatıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Cihan Aktaş'ın aldığı karar doğrultusunda futbolcularımızdan Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir kadro dışı bırakılmıştır" Alınan karar camiada şok etkisi yaratırken, sarı-lacivertli taraftarlar devre arasında takıma katılan Ahmet Sun ve kaleci Murat Demir'in kadro dışı kalmasına tepki göstererek transfer politikasını eleştirdi.