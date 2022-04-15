Denizli’de Adam’a izin yok

Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş hesapları yapan Altaş Denizlispor'da, kadro dışı olan 36 yaşındaki Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ın affına teknik patron Mesut Bakkal'dan ret geldi. Tuzlaspor maçında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Abdulkadir Sünger'in yerine kalenin tecrübeli bir isimde olmasını isteyen kurmayların, teknik patron Mesut Bakkal'ı ikna turları sonuç vermedi.

Samsunspor maçı sonrası soyunma odasında genel menajer Özpah Çetin'le tartışan ve teknik direktör Mesut Bakkal tarafından kadro dışı bırakılan kaleci Adam Stackhowiak'ın 17 bin Euro alacağını hesabına yatıran yeşil-siyahlı yönetimin, tecrübeli eldiveni takıma döndürme çabaları başlamadan sona erdi.

VİZE ÇIKMADI

Stackhowiak'ın affının gündeme geldiği Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'ın affa sıcak bakmadığı belirtildi. Yeşil-siyahlı yönetimin Bakkal'ı ikna çabaları sonuç vermeyince, kaleci Adam konusu şimdilik askıya alındı. Horoz'da, Keçiörengücü maçında kaleyi yine Abdulkadir Sünger koruyacak, Ali Eren Yalçın ve Hüseyin Altıntaş yedek soyunacak. Tecrübeli kaleci, bu sezon 20 maçta oynamıştı. ■ SEBAHATTİN ALP

ASİST KRALI

KURTULUŞ yolunda en önemli kozlarından biri olan Gökhan Süzen'in sakatlaması Denizlispor'da şok etkisi yaşattı. Takımın hücumdaki en etkili silahlarından olan 35 yaşındaki oyuncu, yaptığı 10 asistle dikkat çekiyor.

GÖKHAN DEPREMİ

ALTAŞ Denizlispor'da, geçen hafta Tuzlaspor maçında sakatlanarak 72. dakikada oyundan çıkan Gökhan Süzen'in 3 maç oynayamayacağı bildirildi. Sol ayağında ödem ve yırttık oluşan tecrübeli futbolcunun yerine sol bekte Erdal Akdari ya da Leo Schwechlen'in oynaması bekleniyor. Horoz'da, Bünyamin Balat, Burak Gümüştaş, Okan Derici de Ankara'ya götürülmedi. Genç futbolcular Muhammed Erten Kıryolcu ve Ahmet Tekin kadroya dahil edildi.

HOROZ TELAFİ ARIYOR

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta evinde en yakın rakiplerinden Tuzlaspor'a 4-2 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını tepen Altaş Denizlispor, bugün Ankara Keçiörengücü deplasmanında telafi arayacak. Aktepe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Horoz, ligde haftaya kurtuluş barajının 1 maç eksiğiyle 2 puan gerisinde, 33 puanla 16. sırada girdi. Bitime 7 maçın kaldığı ligde bu mücadelenin ardından hafta içinde 19 Nisan'da İstanbulspor'u ağırlayıp, 23 Nisan'da yine düşme hattındaki Bursaspor deplasmanına çıkacak Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, çok kritik bir dönemde olduklarını, yine seri galibiyetler alarak düze çıkmak istediklerini söyledi.