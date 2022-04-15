Finişi Welsford gördü

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. gününde Manisa-Ayvalık etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı. Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen 5. etaba 160 bisikletçi katıldı. Saruhanlı'dan geçen parkur, daha sonra İzmir-İstanbul Otoyolu'na çıktı. Ardından otoyoldan ayrılan bisikletçiler, Soma ve Bergama'dan geçerek 191,7 km sonra Ayvalık'ta finiş yaptı. Son 700 metredeki büyük kaza pelotonun büyük bölümünü durdurdu. Kazanın önünde bulunan yaklaşık 25 sporcu bitişi ilk sırada geçmeye çalıştı, kazanan 4 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiyle Sam Welsford oldu. BJasper Philipsen 2., Arvid de Kleijn 3. oldu.

BUGÜN BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

TUR'DA bugün tarihi bir etap gerçekleştirilecek. "Tarihe, doğaya saygı" sloganıyla düzenlenen turun 6. etabında 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı koşulacak. Balıkesir'in Edremit ilçesinden start alacak bisikletliler, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek kıta değiştirecek. Turun 57. yılı dolayısıyla etap Eceabat'taki 57. Alay Şehitliği'nde sona erecek.

SEPULVEDA'NIN LİDERLİGİ DEVAM EDİYOR

ÖNCEKİ günkü İzmir-Manisa etabını ilk sırada tamamlayan İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, genel klasman liderliğini sürdürdü. Genel klasmanda en yakın rakibinin 10 saniye önünde bulunan 30 yaşındaki bisikletçi, bugün de turkuaz mayoyu giyecek.