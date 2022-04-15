Göztepe’de giden gidene

Spor Toto Süper Lig'e 5. sezonunda veda etmeye hazırlanan Göztepe'de yıldızlar sezon bitmeden birer birer takımdan ayrılıyor. Sözleşmesi karşılıklı feshedilen Dzenan Burekovic ile başlayan ayrılık rüzgarı, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port ve Obinna Nwobodo'nun ABD'de Cincinnati'ye satılmasıyla devam ederken kaptan Halil Akbunar da sezon tamamlanmadan veda etmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuna Türkiye'den de talip çıkarken, yurtdışından özellikle Almanya'dan ciddi teklifler olduğu öğrenildi.

HALİL'İN BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

Kulübü devretmeye hazırlanan kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil, Bundesliga ekipleri Freiburg ve Mainz'ın talip olduğu yıldız oyuncunun bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak belirledi. Sepil, altyapıdan yetişen Halil için ayrıca sonraki satıştan da pay talep ederken Alman ekiplerinin tekliflerininin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesini geçtiğimiz yaz 2026 yılına kadar uzatan Halil'in taraftarlarla yaşadığı problem nedeniyle ayrılığı düşündüğü öğrenildi.

SONER, İRFAN CAN VE ATINÇ SIRADA

Sezon sonunda kadrosunda büyük bir değişim beklenen Göztepe'nin önemli yıldızlarına transfer teklifi yağıyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon başında Adanaspor'dan kadrosuna katıp, bir süre önce kadro dışı bıraktığı kaleci İrfan Can için G.Saray, F.Bahçe'den sonra Başakşehir de devreye girdi. Atınç Nukan için eski kulübü Beşiktaş'ın ilgisi sürürken, Soner Aydoğdu'nun da Konyaspor ile görüştüğü ve teknik direktör İlhan Palut'un Göztepe'den eski oyuncusunu kadroda görmek istediği de belirtildi.

BİR FORMAYA İKİ ADAY VAR

Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi takımdan ayrılan Obinna Nwobodo'nun yerine iki isim ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı teknik adam Tomas'ın orta alanda Obinna'nın boşluğunu Soner veya Baku ile doldurmayı planladığı öğrenildi. Hırvat teknik adam hangi isme şans vereceğine maçın oynanacağı gün karar verecek.

2 YILDIZDAN BÜYÜK GELİR

Göztepe, sezon bitmeden satışını gerçekleştirdiği iki yıldızı Ndiaye ve Obinna'dan büyük bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında bonservisini aldığı Senegalli Ndiaye Shanghai Port'a, önceki gün de Obinna ABD'de Cincinnati ekibine transfer olmuştu. Kulübün hisselerinin büyük bir bölümünü elinde bulunduran Mehmet Sepil Ndiaye'den 2 milyon 700 bin dolar, Obinna'dan ise 3 milyon 200 bin dolar bonservis aldı.

YÜKSEK BEDELLE GİTTİLER

İki yıldızın satışından 5 milyon 900 bin dolar (yaklaşık 86 milyon 200 bin liralık) kazanç elde eden Sepil, kulübü devretmeden yıldız isimleri yüksek bonservis bedelleriyle elinden çıkarmanın hesabını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Ndiaye'yi sezon başında Hırvat ekibi Gorica'dan 1 milyon Euro, Obinna'yı da Macar temsilcisi Ujpest'ten 500 bin Euro'ya transfer etmişti.