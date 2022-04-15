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Maraton heyecanı

16 farklı ülkeden tam 500 atletin yarışacağı Maraton İzmir’in startı pazar saat 08.00’de verilecek

15.4.2022

Maraton heyecanı
Türkiye'deki en hızlı maraton parkuru Maraton İzmir'de 42 kilometrelik tam maratonda 16 farklı ülkeden 125'i yabancı 500 atlet yarışacak. Maraton İzmir'in startı 17 Nisan Pazar günü saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maraton İzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.
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