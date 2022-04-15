Mekik savaştan çıktı!

3. Lig 2. Grup'taki kritik maçta Hacettepe'yi deplasmanda yenip kurtuluş ışığını yakan Ege ekibi Kızılcabölükspor'da 3 puan sevinci yaşanarken karşılaşmada yaşananlar ise tepkilere neden oldu. Deplasmanda kazanarak zoru başardıklarını belirten başkan Osman Duran, maç sonu yaşanan olayların çok çirkin olduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası rakip takım futbolcularının ve teknik heyetinin sözlü ve fiziki saldırılarına maruz kaldıklarını ve futbol adına yakışmayacak çirkinlikler yaşadıklarını belirten başkan Osman Duran, kalan 3 maçı düşünerek her şeye rağmen tepki vermeyen futbolcularını tebrik etti.

'ALİ HOCA YUMRUK YEDİ'

Başkan Osman Duran, maç sonu çıkan kargaşada kaleci Antrenörü Ali Müslim Oğraş'ın rakip bir futbolcu tarafından yumruklandığını ve soyunma odalarına girdiklerini belirterek, "Rakip teknik direktör, meslektaşı hocamız Hasan Şermet'e hakaret edip kenardan bağırıyor. Kulüp doktoru çirkinleşip hakaretler savuruyor. Başkanları ise yanımda olan biteni duyduğu halde ses çıkarmıyor. Sağduyulu davranmasak Ankara'da kurtuluş yolunda ağır hasar alırdık" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP