  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Mekik savaştan çıktı!

Mekik savaştan çıktı!

Kritik maçta Hacettepe’yi yenip kurtuluş yolunda hayat bulan Kızılcabölükspor camiası maç sonrası yaşanan olaylara tepkili

15.4.2022

Mekik savaştan çıktı!

3. Lig 2. Grup'taki kritik maçta Hacettepe'yi deplasmanda yenip kurtuluş ışığını yakan Ege ekibi Kızılcabölükspor'da 3 puan sevinci yaşanarken karşılaşmada yaşananlar ise tepkilere neden oldu. Deplasmanda kazanarak zoru başardıklarını belirten başkan Osman Duran, maç sonu yaşanan olayların çok çirkin olduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası rakip takım futbolcularının ve teknik heyetinin sözlü ve fiziki saldırılarına maruz kaldıklarını ve futbol adına yakışmayacak çirkinlikler yaşadıklarını belirten başkan Osman Duran, kalan 3 maçı düşünerek her şeye rağmen tepki vermeyen futbolcularını tebrik etti.

'ALİ HOCA YUMRUK YEDİ'
Başkan Osman Duran, maç sonu çıkan kargaşada kaleci Antrenörü Ali Müslim Oğraş'ın rakip bir futbolcu tarafından yumruklandığını ve soyunma odalarına girdiklerini belirterek, "Rakip teknik direktör, meslektaşı hocamız Hasan Şermet'e hakaret edip kenardan bağırıyor. Kulüp doktoru çirkinleşip hakaretler savuruyor. Başkanları ise yanımda olan biteni duyduğu halde ses çıkarmıyor. Sağduyulu davranmasak Ankara'da kurtuluş yolunda ağır hasar alırdık" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA