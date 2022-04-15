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Haberler Spor Merkezefendi’de yüzler gülmüyor

Merkezefendi’de yüzler gülmüyor

15.4.2022

Merkezefendi’de yüzler gülmüyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en kritik bölümünde üst üste 4 maçı evinde oynama avantajından yararlanamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk yılında son 3 haftaya düşme korkusuyla girdi. Taraftarı önünde üst üste 4. yenilgisini dün erteleme sınavında Anadolu Efes karşısında 80-65'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, son 3 maça 27 haftada 8 galibiyetle girdi. Düşme hattının 2 galibiyet üzerindeki Merkezefendi, pazar günü zorlu Darüşşafaka deplasmanına çıktıktan sonra haftaya hayati öneme sahip karşılaşmada düşme barajındaki Aliağa Petkimspor'u ağırlayacak. Takıma o maçın tarihinden sonra transfer olan skorer guardı German'dan yararlanamayan Merkezefendi'de antrenör Zafer Aktaş, hücum kısmında eksiklik yaşadıklarını söyledi. ■ SEBAHATTİN ALP
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