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Haberler Spor Muğla’nın kader sınavı Denizli’de

Muğla’nın kader sınavı Denizli’de

15.4.2022

Muğla’nın kader sınavı Denizli’de
2021-2022 sezonu BAL 9. Bölge 3. Grup'ta puan cetvelinde ikili averaj sistemine göre oluşan puan eşitliğinden dolayı, gruptan küme düşecek veya kümede kalarak il içi baraj maçı oynayacak takım Denizli'de belli olacak. Muğlaspor ile Çine Madranspor, yarın saat 15.00'te Denizli Akkonak Dr. Samim Gök Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Çine Madranspor, Aydın ekipleri arasında son sırada olduğu için küme düştü. Bu müsabaka Muğlaspor için büyük önem taşıyor. Muğlaspor kazanırsa Ortaca Belediyespor'la Play-Out maçı oynayacak, kaybederse küme düşecek. ■ SEBAHATTİN ALP
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