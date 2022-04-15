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Haberler Spor Ozan Tufan Kartal’a

Ozan Tufan Kartal’a

Beşiktaş, F.Bahçe’de kadro dışı kalan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten milli futbolcuyu bonservis sorununu çözmesi durumunda kadrosuna katacak

15.4.2022

Ozan Tufan Kartal’a

FENERBAHÇE'DE kadro dışı bırakılan Ozan Tufan sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirirken, Beşiktaş milli futbolcu ile anlaşmaya vardı. Sezon başında İngiliz ekibi Watford'a kiralanan, devre arasında Kanarya'ya geri dönen 27 yaşındaki oyuncu Watford'un küme düşmemesi halinde zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle tekrar İngiltere'nin yolunu tutacak.

Ozan, Watford'un küme düşmesi halinde ise takımda kalacak. Ancak F.Bahçe başarılı oyuncuyu kadroda tutmak istemiyor. Yönetimi ile görüşmeler yapan Ozan Tufan alacaklarına karşılık bonservisini almak isterken, yönetim milli futbolcuya 'getir 4.5 milyon Euro bonservis bedeli, istediğin takımı git' restini çekti. Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmeler yapan ve anlaşma sağlayan orta saha oyuncusunun önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Ozan Tufan bonservis konusunu hallederse Beşiktaş'a imza atacak

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