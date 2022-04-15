Tire 2021 FK’dan iç transfer harekatı

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) Play-Off hedefini ıskalayan ve 3. Lig hayallerini gelecek sezona bırakan Tire 2021 FK'da iç transfer harekatı başladı. Başkan Hüma Yüksel ve ikinci başkan Yiğit Çetinkal, düğmeye bastı ve 30 yaşındaki başarılı file bekçisi tecrübeli eldiven Erhan Aslan, savunmanın bel kemiği 27 yaşındaki Tugay Kırcalı ve teknik patron Sezer Özçelik ile 2022-23 sezonu için tekrar el sıkıştı. Bu sezon sistem olumsuzluğu yaşadıklarını ifade eden Çetinkal, "Gelecek sezon ligi zirvede bitirip, Play-Off oynamaya hak kazanacağız. Şampiyon olmak için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Hedefimiz 3. Lig olacak. Gerekli takviyeleri en hızlı şekilde yapacağız. Sezon boyunca bizi destekleyen taraftarımıza ise ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. ■ NADİR UYSAL

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