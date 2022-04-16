6. etapta Ewan rüzgarı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan kazandı. Tour of Türkiye'nin 6. gününde 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı geçildi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

BALIKESİR'İN termal su ve dağ turizmi seçenekleri sunan Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ndeki Sarıkız Heykeli önünden startı verilen etapta bisikletçiler, Altınoluk'tan geçerek Çanakkale il sınırına girdi. Ayvacık ve Ezine ilçelerini geride bırakan sporcular, 149. kilometrede 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek kıta değiştirdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Mehmetçik'e Saygı Anıtı'ndan ilerleyen bisikletçiler, 57. kez düzenlenen turun 6. etabını 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde tamamladı. 27 yaşındaki bisikletçi, 4 saat 54 dakikalık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından Hollandalı Danny van Poppel üçüncü oldu.