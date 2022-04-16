Ege’de derbi günü

Spor Toto 1. Lig'de art arda aldığı 4 galibiyetin ardından Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen ve alt sıralarla olan bağını koparmak isteyen Altınordu ile Play-Off hesapları yapan Manisa Futbol Kulübü bugün kozlarını Bornova'da paylaşacak. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Ege derbisinde Mehmet Türkmen düdük çalacak. Maç beIN Sports Max 2 ile TRT Türk'ten canlı yayımlanacak. Altınordu'da tedavisi süren Ahmet Dereli, Manisa ekibin de ise sakat Nizamettin forma giyemeyecek.

EROĞLU: ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Ligde son 5 maçta topladığı 13 puanla 35 puana ulaşan ve düşme hattının 2 puan üzerinde 16. sırada yer alan Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı, 43 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 7. basamakta yer alan Manisa FK ise ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Eroğlu, "İyi bir hava yakaladık. Çok güçlü bir takım ile karşılaşacağız. Yara almak istemiyoruz" dedi.

ALTAY: KAZANAN TARAF OLACAĞIZ

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ise Altınordu'yu yenerek Play-Off şanslarını sürdürmek istediklerini ifade etti. Altay, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Rakibimizin de form durumu çok iyi. İyi bir maç olacak. Ancak kazanan tarafın biz olmasını istiyoruz. Futbolcularım saha içinde gereğini yapacaktır. İzmir'den 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.