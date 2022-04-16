İZMİR'DE yarın üçüncüsü düzenlenecek uluslararası Maraton İzmir için geri sayım başladı. Geçen sene Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle Türkiye'nin en hızlı parkuru haline gelen Maratonİzmir'in startı yarın saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maratonİzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek.

Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 17 Nisan Pazar günü koşulacak 3. Uluslararası İzmir Maratonu'nun (Maratonİzmir) hem yurt içi hem de yurt dışı katılım için talep gören bir maraton olduğunu söyledi. Orhunbilge, bu sene üçüncüsünü düzenledikleri organizasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle katılımı ilkinde 1000, ikincisinde ise 2000 sporcu ile sınırladıklarını belirtti.