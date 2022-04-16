Haydi KAF-KAF

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor'a mağlup olan ve bitime 3 maç kala ilk 4 yarışında geriye düşen Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde normal sezonu ilk 4 içinde tamamlayıp Play-Off'a saha avantajıyla girmek isteyen yeşil-kırmızılılar son 3 haftaya 27 karşılaşmada 17 galibiyetle 6'ncı basamakta girdi. Türk Telekom ise toplam 26 maçta 11 galibiyet elde etti.

HAFTAYA BÜYÜKÇEKMECE

Pınar Karşıyaka bu mücadelenin ardından önce haftaya evinde Büyükçekmece Basket'i ağırlayacak, ardından Darüşşafaka deplasmanında ter dökecek. Kaf-Kaf, ligde son 4 deplasman maçının 3'ünü kaybederek ilk 4 potasından çıkmıştı. ING Basketbol Ligi'nde günün diğer maçlarının programı ise şöyle: 13.00 Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Icrypex (Gazanfer Bilge), 15.30 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik), 18.00 Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem), 20.30 TOFAŞ-F.Bahçe Beko (TOFAŞ).