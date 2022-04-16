Horoz hayat buldu

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek çok önemli bir 3 puan aldı. Ege ekibi maç fazlasıyla ateş hattından da çıktı. 28'de Özer'in ara pasında Ömer'in kayarak vuruşunu kaleci Metin kornere gönderdi. 42'de Olawoyin'in sert şutunda savunmadan seken topu tamamlayan Fatih'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 50'de Özer'in kafayla sektirdiği topu Mehmet'ten kapan Ömer'in pasında İlhan meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-1. 90+1'de Hamza'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Hüsamettin'in şutu kaleyi bulmadı. 90+3'te yine Hamza'nın sağdan ortasında Arb Manaj'ın kafayla indirdiği topu altıpas üzerinde kontrol eden Olawoyin'in şutu auta çıktı. Maç Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı

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