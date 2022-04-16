  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Horoz hayat buldu

Horoz hayat buldu

Kümede kalmaya çalışan Denizlispor, deplasmanda Keçiörengücü’nü 50’de İlhan’ın golüyle dize getirdi

16.4.2022

Horoz hayat buldu
SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek çok önemli bir 3 puan aldı. Ege ekibi maç fazlasıyla ateş hattından da çıktı. 28'de Özer'in ara pasında Ömer'in kayarak vuruşunu kaleci Metin kornere gönderdi. 42'de Olawoyin'in sert şutunda savunmadan seken topu tamamlayan Fatih'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 50'de Özer'in kafayla sektirdiği topu Mehmet'ten kapan Ömer'in pasında İlhan meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-1. 90+1'de Hamza'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Hüsamettin'in şutu kaleyi bulmadı. 90+3'te yine Hamza'nın sağdan ortasında Arb Manaj'ın kafayla indirdiği topu altıpas üzerinde kontrol eden Olawoyin'in şutu auta çıktı. Maç Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA