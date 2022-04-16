  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Sporfest coşkusu

Sporfest coşkusu

16.4.2022

Sporfest coşkusu
Maratonİzmir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile birleşen İzmir'in ilk spor festivali, ilk günden renkli görüntülere sahne oldu. Dört günlük festivalde hemen her spor branşını deneyimleme fırsatı sunuluyor.12 federasyon, kurdukları özel alanlarda farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sunmaya başladı. Kız çocuklarına futbol eğitiminin de verildiği Sporfest etkinliklerindeki aktiviteler arasında zumba, yoga, capoeira, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler de yer alıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA