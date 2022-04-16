Sporfest coşkusu

Maratonİzmir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile birleşen İzmir'in ilk spor festivali, ilk günden renkli görüntülere sahne oldu. Dört günlük festivalde hemen her spor branşını deneyimleme fırsatı sunuluyor.12 federasyon, kurdukları özel alanlarda farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sunmaya başladı. Kız çocuklarına futbol eğitiminin de verildiği Sporfest etkinliklerindeki aktiviteler arasında zumba, yoga, capoeira, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler de yer alıyor.

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