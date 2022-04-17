Burak Elmas’tan duygusal veda

GALATASARAY Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Başkan Burak Elmas, sarı-kırmızılı camiaya seslenerek veda etti. 30 Nisan'da yapılacak seçimlerde ibra edilmemesinden dolayı aday olamayacak Elmas, duygusal açıklamalar yaptı. "Atilla İlhan'ın da söylediği gibi 'Ayrılıklar da sevdaya dahil'" diyerek konuşmasına başlayan Elmas, "Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. En son gerçekleşen olağan genel kurulun, bizim tarafımızdan ileriye dönük tamiri zor yara açmasına, G.Saray'ın önünde sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu. Artık ileriye bakmak lazım. Ağızda değil gönülde hissederek Galatasaray'ın içinde bulunduğu tehlikeli durumu fark ederek mücadele etmek şart" dedi.

KAZANAN GALATASARAY OLSUN

Hamamcıoğlu ise "Günlük popülist yaklaşımlarla, tabiri caizse tribünlere oynayarak, pembe rüyalar vaat ederek, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak kulübümüzün bir yere gideceği yok. Geldiğimiz dönemeç çok zor bir dönemeç. Köprüden önceki son çıkışı geçmek üzereyiz. Bu Galatasaray'ın camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Şimdi birlik olma, beyaz sayfa açma zamanı" şeklinde konuşurken, Metin Öztürk, "Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" ifadelerini kullandı.