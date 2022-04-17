İzmir’de maraton heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3'üncüsünü düzenlediği Maraton İzmir'de start, bugün verilecek. Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek yarışı tamamlayacak. Maraton İzmir'de 43 farklı ülkeden toplam 552 kişi yarışacak.

YARIŞLARA ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR

Maraton İzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı noktadan saat 07.20'de verilecek. Toplamda 10 kilometre boyunca devam edeçek yarışta 4 binin üzerinden atlet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak

MARATONUN HEDEFİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA

BM'NİN "Sürdürülebilir bir dünya" için belirlediği, "Küresel Amaçlar" sloganlarıyla koşulacak maratonda hedef atıksız maraton olarak Türkiye'de ilki gerçekleştirmek. Maratonda, koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularında toplanarak geri dönüştürülecek ve gelecek yıl kullanılacak yarış tişörtlerinin ana maddesini oluşturacak. Madalyalar da geri dönüşümlü malzemeden olacak.