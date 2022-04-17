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Manisa derbide yıkıldı

Kümede kalma savaşı veren Altınordu’ya yenildi, Play-Off yarışında yara aldı. Maçın henüz başında Şeref Özcan'ın golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlıların çabaları sonucu değiştirmedi. Manisa 3 maç sonra yenildi

17.4.2022

Manisa derbide yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Ege derbisinde ligde kalma savaşı veren Altınordu'ya deplasmanda 1-0 yenildi, yarışta yara aldı. 5. dakikada Altınordu öne geçti. Sol kanattan topu alan Şeref ceza sahası dışından çok iyi vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 21'de Hakan'ın Ahmet İlhan'ın düşürmesiyle Altınordu kritik yerden frikik kazandı. Şeref'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti. 38'de Manisa FK gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan'ın şutunda Serhat gole izin vermedi.

ÇABALAR SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ
59'da dakikada Ozegovic'ten topu kapan Şeref ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top yandan oyun alanını terk etti. 90'da Altınordu ikinci gole çok yaklaştı, Anıl'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sami sert vurdu, top üstten auta çıktı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Altınordu galibiyete uzanan taraf oldu.

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