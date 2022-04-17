Yeni lider Bevin

CUMHURBAŞKANLIĞI Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) yedinci etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. Israel-Premier Tech takımını adına yarışan Bevin genel klasman liderliğine yükseldi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 7. gününde 135,3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabı geçildi.

Yarışa, 25 takımdan 153 bisikletçi katıldı. Gelibolu Fener Parkı'ndan start alan bisikletçiler, Koruköy'den geçerek Şarköy'e ulaştı. Kavakköy, Yeniköy, Yörgüç, Yayaköy, Çınarlı ve Kirazlı yönüne devam etti. Uçmakdere'yi geride bırakan sporcular, Hoşköy, Gaziköy ve Altınova'yı görerek Tekirdağ'da finiş yaptı. Patrick Bevin 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Yarışı Jay Vine 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet ise 4 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

TOUR OF TÜRKİYE'DE SON ETAP ISTANBUL'DA

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Saat 08.15'te Taksim'de başlayacak 141,1 kilometrelik etapta sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçecek ve Avrasya Tüneli üzerinden yeniden Avrupa'ya geçecek.