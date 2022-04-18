Denizli kayıp

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka'ya 76-62 yenildi. Denizli temsilcisi, Aliağa Petkimspor'un kazandığı haftada yenilerek alt sıralarla bağını koparma şansını kaçırdı. Darüşşafaka, yüksek yüzdeyle şut attığı ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyodun ilk 5 dakikasında iki takım da sayı üretmekte zorlandı.

SON PERİYOTTA DAĞILDILAR

İlk devrede Hollowell'in skorer oyunuyla etkili olan Denizli ekibine Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla cevap veren Darüşşafaka, soyunma odasına 37-28 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Boothe ve Olaseni ile pota altından sayı bulan ev sahibi takım, farkı çift hanelere taşıyarak final periyoduna 54-41 önde girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in üst üste top kayıpları yaptığı son periyodun başlarında 10-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka, skor üstünlüğünü koruyarak maçtan 76-62 galip ayrıldı.