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Denizli kayıp

ING Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka’ya 14 sayı farkla yenildi ve işini zora soktu

18.4.2022

Denizli kayıp

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka'ya 76-62 yenildi. Denizli temsilcisi, Aliağa Petkimspor'un kazandığı haftada yenilerek alt sıralarla bağını koparma şansını kaçırdı. Darüşşafaka, yüksek yüzdeyle şut attığı ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyodun ilk 5 dakikasında iki takım da sayı üretmekte zorlandı.

SON PERİYOTTA DAĞILDILAR
İlk devrede Hollowell'in skorer oyunuyla etkili olan Denizli ekibine Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla cevap veren Darüşşafaka, soyunma odasına 37-28 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Boothe ve Olaseni ile pota altından sayı bulan ev sahibi takım, farkı çift hanelere taşıyarak final periyoduna 54-41 önde girdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in üst üste top kayıpları yaptığı son periyodun başlarında 10-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka, skor üstünlüğünü koruyarak maçtan 76-62 galip ayrıldı.

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