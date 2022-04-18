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Haberler Spor Fethiye Belediye umut tüketiyor

Fethiye Belediye umut tüketiyor

18.4.2022

Fethiye Belediye umut tüketiyor

TBL'DE kümede kalma mücadelesi veren Fethiye Belediyespor, evinde OGm Ormanspor'a 115-88'lik skorla boyun eğdi, ağır yara aldı. Alkım Ay'ın ayrılmasının ardından hafta içinde Şahin Ateşdağlı'nın da istifa etmesiyle maça yardımcı antrenörlerle çıkan lacivertbeyazlılar, maddi darboğaz nedeniyle uçurumun kenarına geriledi. Yabancısız çıktığı maçta ilk periyodu 32-12, devreyi 58-39 ve üçüncü periyodu 84-67 geride geçen Fethiye Belediyespor, 115-88 kaybetti, 27. maçında 18. mağlubiyetini aldı, bitime 3 maç kala kümede kalma yolunda umutlarını mucizelere bıraktı.

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