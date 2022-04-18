İzmir’de Afrika rüzgarı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası İzmir Maratonu (Maraton İzmir) tamamlandı. 43 farklı ülkeden 552 yabancı sporcunun katıldığı 42 kilometrelik parkuru geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew 2.09.35'lik derecesiyle kazanırken, dün "Türkiye'nin en hızlı parkuru"nda yine rekor çıktı. Bu kez Kenyalı Lanny Rutto, 2.09.27 ile rekoru 8 saniye geliştirmeyi başardı. Böylelikle Maraton İzmir'in ülkemizin en hızlı parkuru olma özelliği bir kez daha perçinlenirken, "Maraton, yeniden" sloganına uygun olarak rekor da yenilendi. Erkeklerde ikinciliği Kenya'dan Meshack Kiprop Koech 2.11.21, 3.'lüğü yine Kenya'dan Mathew Kemboi 2.13.03 ile elde etti. Bingöllü Yavuz Ağralı, 2.20.02 ile erkeklerde Türk sporcular arasındaki en iyi dereceyi koşup yarışı 9. tamamladı.

AYDINLI DERYA 8.

Kadınlarda Etiyopya'dan Letebrhan Gebreslasea 2.27.35 ile ilk sırayı alırken, Kenyalı Lilian Chemweno 2.28.18 ile 2. aynı ülkeden Helen Jepkurgat 2.30.54 ile üçüncü oldu. Aydınlı sporcu Derya Kaya, 3.04.29'luk derecesiyle kadın Türk atletler arasında 8.'liği elde etmeyi başardı.

YAĞMUR ALTINDA MÜCADELE

ULUSLARARASI İzmir Maratonu yağmur altında koşuldu. "Atıksız Maraton" hedefiyle koşulan 42 kilometrelik yarışta sporcular büyük bir mücadele örneği gösterdi. Saat 08.00'den itibaren İZFAŞ binası önünden başlayan yarışta, atletler Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkıp, Bostanlı İskele'ye varmadan ilk dönüşü gerçekleştirdikten sonra aynı parkuru takip ederek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na kadar koştu.





ŞİMŞEK VE KARAKAYA BİRİNCİ

10 kilometrelik Maraton İzmir'de de birinciler belli oldu. Erkeklerde Bedri Şimşek 33.45'lik dereceyle birinci, Hamdullah Ablay ikinci, Mehmet Aydıngör ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Tuğçe Karakaya 37.44 ile ilk sırayı alırken, Rahime Tekin ikinci, Özlem Işık üçüncü oldu. Sabahın ilk ışıklarında ısınma çalışmaları için Kültürpark'ta bir araya gelen yaklaşık 5 bin sporsever renkli görüntüler oluşturdu. Eski İZFAŞ binasının önünden saat 07.20'de start verildi.



4 MİLYON TL BAĞIŞ YAPILDI

4 Nisan'da başlayan Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu Bağış Kampanyaları'nda tam bir İzmir dayanışması yaşandı. 10 binden fazla bağışçı, Maraton İzmir'de yarışan atletler üzerinden sivil toplum kuruluşlarına 4 milyon TL'ye yakın bağışta bulundu. Bağış kampanyaları 2 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu arada etkinlikte derece alan sporculara ödülleri Kültürpark'ta düzenlenen törende verildi.

HER YAŞTAN BÜYÜK İLGİ

MARATON İzmir'e her yaştan katılım vardı. Anaokulu Öğretmeni Ebru Özcan (40), 2 senedir yarışlara katıldığını belirterek, "Bir amaç uğruna koşuyorum. Profesyonel olmanıza gerek yok. Koşmak aşk gibi bir şey" dedi. Maratona, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adına katıldığını belirten Dr. Emel Yiğit (40), heyecanlı olduğunu söyledi.



BEBEĞİYLE KOŞTU

Maraton İzmir'e katılım çok büyük olurken, bazı sporcular da parkuru bebeğiyle koştu. Renkli görüntülerin oluştuğu maratonda sporcular köpekleriyle de koşarak finişe ulaşmaya çalıştı.