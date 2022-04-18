Kupa VakıfBank’ın

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı tamamen dolu tribünler önünde oynandı ve büyük çekişmeye sahne oldu. Şampiyonu belirleyen ve oldukça heyecanlı geçen karar setini 17-15 kazanan VakıfBank, karşılaşmayı 3-2 alarak kupanın sahibi oldu. Vakıf- Bank, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde elediği rakibini, Kupa Volley'in finalinde de yenmeyi başardı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Müsabakanın ardından TVF Voleybol Salonu'nda düzenlenen kupa törenine iki takımın sporcuları da el ele tutuşarak çıktı. Üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden sarı-siyahlı ekipte kaptan Ayşe Melis Gürkaynak'a kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.