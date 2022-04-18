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Haberler Spor Manisa FK ağır yaralı

Manisa FK ağır yaralı

Altınordu’ya yenilip 3 maçlık seriyi bozan siyah-beyazlılar Erzurum kazanınca kahroldu

18.4.2022

Manisa FK ağır yaralı

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Altınordu'ya 1-0 yenilerek şansını zora soktu. Erzurum BŞB'nin Boluspor'u mağlup etmesiyle siyah-beyazlıların Play- Off hattıyla puan farkı 7'ye çıktı. Teknik direktör Turgay Altay, "Geriye düştükten sonra oyunu çeviremedik. 3-4 tane net gol pozisyonumuz vardı. Belki bir tanesini gole çevirebilseydik maç farklı bir yere gidebilirdi. Kazanmayı hak etmedik. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp, Play- Off'a gitmek istiyoruz" diye konuştu.

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