Manisa FK ağır yaralı

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Altınordu'ya 1-0 yenilerek şansını zora soktu. Erzurum BŞB'nin Boluspor'u mağlup etmesiyle siyah-beyazlıların Play- Off hattıyla puan farkı 7'ye çıktı. Teknik direktör Turgay Altay, "Geriye düştükten sonra oyunu çeviremedik. 3-4 tane net gol pozisyonumuz vardı. Belki bir tanesini gole çevirebilseydik maç farklı bir yere gidebilirdi. Kazanmayı hak etmedik. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp, Play- Off'a gitmek istiyoruz" diye konuştu.