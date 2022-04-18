Petkim son nefeste

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Aliağa Petkimspor, son saniyede bulduğu basketle Semt77 Yalovaspor'u 81-80 mağlup etti. Bu skorla bitime 2 hafta kala 7 galibiyete ulaşan Aliağa Petkimspor, rakibini galibiyet sayısında yakalayıp sıralamada geride bıraktı. Thomas'ın 10 sayı bulduğu ilk 5 dakikalık bölümde aradaki farkı 10 sayıya (12- 2) yükselten Aliağa Petkimspor'a 10-0'lık seriyle cevap veren konuk ekip, 7. dakika içinde Gallinat'ın 3 sayılık basketiyle beraberliği sağladı: 12-12. Kalan bölümde rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen ev sahibi ekip, periyodu 19-18 üstün bitirdi. İkinci periyodun başında 21-19 öne geçen Yalova, daha etkili olduğu periyotta son 3 dakikaya 29-23 önde girdi. Aliağa Petkimspor'un Perkins ve Erol Can Çinko'nun basketleriyle beraberliği yakaladığı devre 31-31 eşitlikle tamamlandı.



ALİAĞA VAZGEÇMEDİ

Üçüncü periyodun başında daha etkili olan Semt77 Yalovaspor aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 51-39. Toparlanan Aliağa Petkimspor, farkı azaltsa da Semt77 Yalovaspor son çeyreğe 3 sayı farkla 57-54 önde girdi. Müsabakanın son 5 dakikasına 68-62 üstün giren Semt77 Yalovaspor karşısında son bölümde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, bitime 55 saniye kala Denmon'ın 3 sayılık basketiyle 76-76 eşitliği yakaladı. Son 7 saniyesine konuk ekibin 80-78 üstünlüğüyle girilen müsabakada İzmir ekibi Petkimspor, Armand'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle rakibini 81-80 yendi.



TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Sean Armand'ın attığı 3 sayılık basketin ardından büyük sevinç yaşayan taraftarlar, oyun alanına girdi. Taraftarların dışarı çıkarılmasının ardından hakemler pozisyonu tekrar izledi ve basketi geçerli saydı. Karşılaşmanın son periyodunda tribünlerde kısa süreli bir gerginlik oluştu.