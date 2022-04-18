Şampiyon Bevin

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. gününde İstanbul-İstanbul etabının iptal edilmesinin ardından genel klasmanda birinci olan Patrick Bevin şampiyon oldu. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Turu Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin genel klasman lideri olarak bitirdi ve turkuaz mayonun sahibi oldu. Organizasyonu Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda üçüncü tamamladı. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayo, Amerika'nın Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan da en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Batuhan Özgür de Türkiye güzellikleri mayosunun (Beyaz mayo) sahibi oldu. Takımlar klasmanında ise İspanyol sporcu Equipo Kern Pharma şampiyonluğa ulaştı.

SPORCULARA ÖDÜLLERİ OKTAY VE KASAPOĞLU VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, genel klasmanda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Takım klasmanında birinci olan Equipo Kern Pharma, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Bakan Kasapoğlu, Jasper Philipsen'e de formasını giydirdi. Batuhan Özgür'ün beyaz mayosunu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Noah Granigan'a mayosunu Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan verdi.





SON ETABA YAĞIŞ ENGELİ

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 8. ve son gününde İstanbul-İstanbul etabı hava şartları nedeniyle iptal edildi. 141.1 kilometrelik parkurun startı Atatürk Kültür Merkezi önünde verildi. Sporcular, Kuzguncuk'ta hava muhalefeti sebebiyle 25. kilometrede kaza yaptı. Bisikletçiler, kaza sebebiyle yarışa devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı. İstanbul-İstanbul etabı yaşanan durum sebebiyle nötralize edilirken sporcular, etabın geri kalan bölümünde mücadele etmedi.

GÜZEL GÖRÜNTÜLER

SPORCULAR, İstanbul'daki startın ardından Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Kuruçeşme'den geçerek Bebek yönüne devam etti. Baltalimanı'ndan dönen parkur, Büyükdere Caddesi ve Levent yönüne devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçti. Kuzguncuk'ta yarışın 25. kilometresinde kayganlaşan yol nedeniyle gerçekleşen kazaların ardından yarış iptal edildi.