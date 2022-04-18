Şok! MHK istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından, sular durulmuyor. Süper Lig'den 13 hakemin görevden alınmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Merkez Hakem Kurulu'nda da şok bir istifa yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada da "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

TARİHİ KARAR ALMIŞLARDI

Serdar Tatlı'nın istifasından sonra göreve getirilen Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı 6 ay sürdü. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ve Başakşehir de MHK'yı istifaya davet etmişti. Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart 2022'de Türk futbol tarihine geçen bir karara imza atmıştı. Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu. Hakemler ve gözlemciler daha sonra görevlerine iade edilseler de herhangi bir maçta görevlendirilmediler.