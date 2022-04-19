Armand attı Petkim coştu

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, kritik maçta Semt77 Yalovaspor'u evinde ABD'li guardı Armand'ın son salise üçlüğüyle 1 sayı farkla 81-80 yenerken adeta hayata döndü. Bu sezon transfer olduğu Aliağa ekibinde daha önce yine iç sahadaki Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor maçlarında son saniyelerdeki üçlükleriyle takımını hayati galibiyetlere taşıyan Armand, ön önemli sınavda da arkadaşlarını ipten aldı. Petkimspor, bu sonuçla son 2 haftaya 7 galibiyetle düşme hattının üzerinde girdi. Evinde art arda 4 galibiyet alan Petkim, kalan maçlarını Yukatel Merkezefendi Basket (D) ve Beşiktaş'la oynayacak.

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