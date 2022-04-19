Bucaspor sancılı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı haftayı bay geçiren Bucaspor 1928, Play-Off potasının dışında kaldı. Son iki maçını berabere bitiren sarı-lacivertliler, rakiplerinden Teco Karacabey Belediyespor'un Uşakspor'u deplasmanda 3-0 yenmesiyle 47 puanla 6. basamağa geriledi. Sezon sonuna kadar 3 maçı kalan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, 9 puana talip olduklarını söyledi. Son 3 maçın 2'sini sahalarında oynayacaklarını belirten Erdil, "Ben takımıma inanıyorum. Play- Off'a kalacağız ve hedefimize ulaşacağız. Pazar günü de evimizde düşme hattında yer alan Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya geleceğiz. Biz kazanıp bekleyeceğiz" diye konuştu.

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CİHAN Erdil sözlerine şöyle devam etti: "Buca 1928'in hiç bir zaman hedefi bitmez. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Savaşmaya devam edeceğiz