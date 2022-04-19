Hedef çifte kupa

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkarak kupayı 10. kez müzesine götürmek istiyor. En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı A Spor canlı olarak yayımlayacak. Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Konuk ekip Kayserispor'da ise sezonu kapatan Bernard Mensah dışında eksik bulunmuyor.

DİĞER