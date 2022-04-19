KSK idare etti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta iddiasız kaldıktan sonra Edirnespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karşıyaka, kazanamasa da yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligde sezonun ikinci yarısına üst üste 2 yenilgiyle başlayıp düşme hattına kadar gerileyen Kaf-Kaf, ardından teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde oynadığı son 12 maçta yalnız Orduspor 1967 deplasmanının uzatma anlarında kalesinde gördüğü tek golle mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılar 12 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik alıp düze çıktı.
FETHİYESPOR'U AĞIRLAYACAKLAR
LİGDE bitime 3 hafta kala 42 puanla 9. sırada bulunup tehlike yaşamayan Karşıyaka, pazar günü şampiyonluk yarışındaki Ege temsilcisi Fethiyespor'u ağırladıktan sonra Belediye Derincespor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor (D) maçlarıyla sezonu noktalayacak