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Haberler Spor KSK idare etti

KSK idare etti

Deplasmanda rakibi Edirnespor ile berabere kalan Karşıyaka, son iki maçını kazanamasa da yenilmezlik serisini sürdürdü

19.4.2022

KSK idare etti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta iddiasız kaldıktan sonra Edirnespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karşıyaka, kazanamasa da yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligde sezonun ikinci yarısına üst üste 2 yenilgiyle başlayıp düşme hattına kadar gerileyen Kaf-Kaf, ardından teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde oynadığı son 12 maçta yalnız Orduspor 1967 deplasmanının uzatma anlarında kalesinde gördüğü tek golle mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılar 12 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik alıp düze çıktı.

FETHİYESPOR'U AĞIRLAYACAKLAR
LİGDE bitime 3 hafta kala 42 puanla 9. sırada bulunup tehlike yaşamayan Karşıyaka, pazar günü şampiyonluk yarışındaki Ege temsilcisi Fethiyespor'u ağırladıktan sonra Belediye Derincespor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor (D) maçlarıyla sezonu noktalayacak

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