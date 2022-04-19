  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemenspor ateş püskürdü

Menemenspor ateş püskürdü

İzmir ekibi, Balıkesirspor maçıyla ilgili sert açıklama yaptı, “Olaylar fair-play ruhuyla bağdaşmadı” dedi

19.4.2022

Menemenspor ateş püskürdü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor ile deplasmanda oynadığı maçta bir puanı 90+5'te bulduğu golle kurtaran Memenenspor, söz konusu maçla ilgili sert açıklama yaptı. İzmir ekibi sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü saat 13.30'da oynanmış olan Balıkesirspor- Menemenspor müsabakasında gerçekleşen ve fair-play ruhuyla asla bağdaşmayan olaylar camiamızı üzmüştür. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nun zemininde bulunan çimlerin, kasti olarak, bu kadar uzun bırakılmış olması; müsabakayı stadyumda ve ekranları başında izleyen seyircilere iyi bir futbol seyrettirmeyerek, futbolseverlerde hayal kırıklığı yaşatmıştır.

KENDİLERİNİ SORGULASINLAR
Ayrıca, maalesef küme düşmesi kesinleşmiş -ki bir takım küme düşmüş veya şampiyon olmuş olabilir bunlar futbol oyununda olağan süreçlerdir- Balıkesirspor takımının bu kadar hırslı, sert veya sakatlığa sebep olan oyununu fair-play adına kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu amaçsız ve sert oyun; üç futbolcumuzda yapılan MR tetkikleri sonucu vücutlarının farklı yerlerinde olmak üzere kırıklar tespit edilmesine sebep olmuştur. Maçın bitiş düdüğü ile VIP protokol tribünlerinden teknik ekibimize ve futbolcularımıza gelen ve asla misafirperverlikle bağdaşmayan küfürlerin vicdanlarda muhakemesinin yapılmasını isteriz. Bütün bunlar ne yazık ki Balıkesir camiasına hiçbir şekilde yakışmamıştır. Balıkesirspor yöneticilerinin bütün bunları düşünerek kendilerini sorgulamaları isteriz" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA