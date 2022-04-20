Arkas Spor’un gözü finalde

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off ilk karşılaşmasında Arkas Spor, önceki gün deplasmanda güçlü rakibi Halkbank'a set vermeyerek karşılaşmadan 25-27, 25-27 ve 22-25'lik setler sonucu 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Avantajlı bir skor elde eden İzmir temsilcisi, serinin ikinci müsabakasında bu avantajını kullanmak istiyor. Bugün saat 15.00'te İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada, Arkas Spor galip gelmesi durumunda finale yükselen taraf olacak.

TARAFTARI DAVET ETTİ

İzmir temsilcisi mücadeleyi kaybederse seri üçüncü maça uzayacak. Üçüncü müsabaka ise Halkbank'ın ev sahipliğinde Ankara'da oynanacak. Arkas, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak seriyi üçüncü maça taşımadan finale yükselmek istiyor. Mavi-beyazlılar, Kupa Voley'in ardından Efeler Ligi'ni de kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor. Arkas'da yönetim, tüm İzmirli voleybol severleri yarınki maça davet etti.