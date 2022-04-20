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Haberler Spor Aydın’ın Sultanları sahasında yıkıldı

Aydın’ın Sultanları sahasında yıkıldı

20.4.2022

Aydın’ın Sultanları sahasında yıkıldı
VOLEYBOL Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 7-8'incilik etabının ikinci karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin setleri 23-25, 25-23, 19-25, 25-22, 7-15 sona erdi. Maça konuk ekip etkili başlarken ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti Aydın ekibi 25-23 kazandı: 1-1. Üçüncü sette üst üste hata yapan Aydın karşısında iyi oynayan Kuzeyboru 25-19'la skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette iyi oynayan Aydın 25-22 kazanarak yine skoru eşitledi. Tie-break setinde hata yapmayan Kuzeyboru maçı 3-2 kazandı. Serinin son maçı 21 Nisan Perşembe günü yine Aydın'da oynanacak.
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