Düello Denizlispor’un

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, iki kez yenik duruma düştüğü ve gol düellosu şeklinde geçen maçta evinde İstanbulspor'u 4-3 yendi. Horoz, çok önemli bir galibiyet elde etti. 3. dakikada Özer'in 25 metreden sert şutu üst direkte patladı. 11'de Mayi, ceza alanına hareketlenen Ömer'e ara pası attı. Ömer, kaleci Muhammet'in bacakları arasından topu filelere gönderdi: 1-0. 25'te Özer'in sert şutu yan direkten döndü. Djedje vurdu, Ologo'ya çarpan top, kornere çıktı. 28'de Ali'nin sağdan ortasında Rocco vurdu, Oğuz çizgiden çıkardı. Rocca bu kez affetmedi: 1-1. 39'da Mehmet Yeşil'in pasında Rocca, güzel bir gol attı: 1-2. 40'ta Mehmet Yeşil, kafa ile kalecisine pas vermek isterken araya giren İlhan eşitliği sağladı: 2-2. 43'te Abdülkadir'in hatasını Rocca affetmedi: 2-3. 70'te defanstan seken topu önünde bulan Lopes, 25 metreden topu ağlarla buluşturdu: 3-3. 73'te Lopes sağdan ortaladı, Ömer kale sahası önünden kafa ile skoru 4-3 yaptı. Maçı Denizlispor 4-3 kazandı.

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