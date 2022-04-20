Manisa FK telafi peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste iki galibiyetin ardından Altınordu'ya İzmir'de yenilerek bitime 5 maç kala Play-Off şansını zora sokan Manisa Futbol Kulübü, bugün hafta içi mesaisinde Ege derbisinde kurtuluş umutlarını yitiren son sıradaki Balıkesirspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'ndaki saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Melis Özçiğdem yönetecek. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max1 kanallarından ekranlara gelecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı süren Nizamettin Çalışkan ile cezalı duruma düşen Sadi Karaduman görev yapamayacak.

KAZANMAK İSTİYORLAR

MANİSA Futbol Kulübü, ligde 43 puanla, Play-Off hattının 7 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor. Ligde 12 puanla sonuncu Balıkesirspor'un ise 2. Lig'e düşmesi daha önce kesinleşti.