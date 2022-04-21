Akhisar’ın kritik sınavı

SPOR Toto Süper Lig'den 2019 yılında, 1. Lig'den de geçen sezon düştükten sonra 3 sene içinde 3. Lig'e gerilemenin eşiğine gelen Akhisarspor, bu hafta hayati öneme sahip 90 dakikada son kozlarını oynayacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattından kurtulmaya çalışan yeşil-siyahlı ekip, bitime kendisi için 2 maç kala 24 Nisan Pazar günü bir üst basamağındaki Pazarspor'a konuk olacak.

DÜŞME TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Grupta 30 puanla 16. sıradaki yeşil-siyahlı ekip, 32 puanla 15. durumda kurtuluş barajındaki Pazarspor'a deplasmanda yenilirse kurtuluş umutlarını yitirip 14 yıl sonra 3. Lig'e düşecek. Berabere bile kalsa şansını mucizelere bırakacak Akigolar, rakibini mağlup ederse umudunu koruyacak. Son haftayı bay takım olarak geçecek Akhisar'ın bitime 2, Pazarspor'un ise üç maçı kaldı. ■ KENAN MOLLA