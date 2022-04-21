  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altay'da flaş gelişme

Altay'da flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

AA

21.04.2022, 17:40

Altay’da flaş gelişme

İzmir Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneğinde yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 28 Nisan Perşembe günü aynı yerde saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA